Прогноз погоды на четверг от синоптика Надежды Павловой

Учёные Эстонии и Финляндии после долгих лет исследований приблизилось к клинической проверке нового лекарства, которое будет применяться при лечении нейродегенеративных заболеваний, в том числе, например, болезни Паркинсона, передает "Актуальная камера".
Глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп, которая состояла в рядах партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) с 2003 года, решила выйти из партии из-за решения ввести налог на подслащенные напитки.
По словам члена фракции центристов в Рийгикогу Пеэтера Эрнитса, обстановка в партии сейчас очень напряженная и ведутся переговоры о возможности создания избирательных союзов.
Особый взгляд
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, Rail Baltic.