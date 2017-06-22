Производитель алкоголя Liviko нарастил обороты за счет приграничной торговли с Латвией

Согласно экономическому отчету компании Liviko AS, занимающейся производством алкогольной продукции, оборот вырос на 8%, а прибыль - на 42%. В компании экономические успехи объяснили приграничной торговлей с Латвией.

Аудированный консолидированный нетто-оборот производителя алкоголя AS Liviko составил в 2016 году 129,7 млн евро, алкогольного акциза предприятие уплатило на сумму в 70,6 млн евро. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 5,8 млн евро, а чистая прибыль составила 4 млн евро.

По сравнению с 2015 годом оборот вырос на 8%, а чистая прибыль – на 42%.

"Прошедший год был очень тяжелым, потому что нормальной экономической деятельности мешали постоянные повышения алкогольного акциза и сопутствующее им влияние на коммерческую деятельность. В прошлом году было два предшествовавших росту алкогольного акциза периода, когда все массово запасались алкоголем. Адаптация к налоговым и рыночным изменениям потребовала дополнительного ресурса, а большая часть продажи эстонского алкоголя проходит теперь через границу Латвии", – сказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Продажи дочернего предприятия в Латвии, компании SIA Liviko, выросли по сравнению с 2015 годом на 11%, достигнув 30,2 млн евро, а коммерческая прибыль выросла на 67%, достигнув одного миллиона евро.

Доходы от продаж дочернего предприятия в Литве, UAB Liviko, упали по сравнению с 2015 годом на 13,5%, до 11,5 млн евро, прибыль составила 113 000 евро.