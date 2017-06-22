Вслед за Эстонией договор о развитии Rail Baltic ратифицировал и Латвийский сейм

Сейм сегодня ратифицировал договор правительств Эстонии, Латвии и Литвы о развитии проекта железнодорожной магистрали Rail Baltic. В Эстонии договор был ратифицирован Рийгикогу 19 июня.

Проект железнодорожного сообщения Rail Baltic призван обеспечить транспортировку пассажиров и грузов по маршруту, прокладываемому как часть европейской транспортной сети в общих интересах Латвии, Литвы и Эстонии в соответствии с общими техническими параметрами.

Rail Baltic позволит пассажирским поездам развивать скорость вплоть до 240 км/ч и доставлять грузы от Таллина до Польши дважды в день. Груховые поезда при этом смогут двигаться со скоростью до 120 км/ч.

Во время строительства железнодорожной магистрали в Латвии будет создано более 10 000 новых рабочих мест.

31 января 2017 года премьер-министры трех стран Балтии подписали договор о прокладке Rail Baltic. Чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать парламенты Латвии, Литвы и Эстонии.

Эстонский парламент ратифицировал договор 19 июня.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железнодорожной магистрали от Таллина до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт).