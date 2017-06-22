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В Мурманске 20 июня выпал снег ({{commentsTotal}})

Разное
Разное

Обильный снегопад выпал в Мурманске в ночь на 20 июня. Принес непогоду на Кольский полуостров арктический циклон. 

Причем, как сообщает местный Гидрометцентр, снегопад выпал в аномальные даже для Заполярья сроки.

Последний снег в регионе выпадает в конце мая–начале июня. Такого обильного снегопада не было последние 15 лет – за сутки в городе выпало до девяти миллиметров осадков, передает rambler.

Непогода уже стала причиной двух ДТП, в результате которых пострадали девять человек, включая троих детей.

Редактор: Артур Тооман

мурманск


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