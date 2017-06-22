Ратас: не могу представить, чтобы основатель партии баллотировался по другому списку

По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.

"Да, такие разговоры есть, и я не могу это отрицать, но я думаю, что в конце концов все спустятся с небес на землю", - прокомментировал Ратас появившиеся в СМИ сведения о возможном участии Эдгара Сависаара в предстоящих выборах в составе избирательного союза новостному порталу ERR.

"Я не могу себе представить ситуацию, когда один из основателей партии Эдгар Сависаар, который 25 лет был ее председателем, в условиях, когда поддержка партии высокая, когда партия разработала сильную программу для Таллинна и Эстонии, решит в один день баллотироваться по списку избирательного союза. Я не могу себе это представить”, - сказал Ратас.

Ратас не ответил на вопрос, будет ли Сависаар исключен из партии, если организует свой избирательный союз. Он отметил, что сможет на него ответить, когда это действительно произойдет.

"Я сказал Яне Тоом, что Центристская партия – это сильная партия, у нас есть очень четкая и нацеленная на будущее программа, у нас всегда были свои ценности. Я благодарен жителям Эстонии за результаты последнего рейтинга, которые показывают очень большую поддержку партии как в Таллинне, так и в целом по Эстонии. Я сказал, что с этой программой, с этими идеями следует идти на выборы вместе, одной командой", - прокомментировал Ратас свои разговоры с Яной Тоом.

По словам Ратаса, он уверен, что и Яна Тоом понимает это.

В свою очередь, Яна Тоом сказала, что переговоры с Юри Ратасом на тему местных выборов она не хотела бы пока комментировать.

Самым важным при принятии решений, по словам Тоом, являются интересы избирателей. "Это самое главное", - отметила Тоом.

Юри Ратас и Яна Тоом обсуждали вопросы, связанные с местными выборами, в понедельник и во вторник.

В понедельник утром Яна Тоом сказала ERR, что её участие в муниципальных выборах под первым номером в Пыхья-Таллинне находится под вопросом.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, предприниматель Урмас Сыырумаа в интервью Postimees заявил, что готов баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в Таллинне. Бизнесмен планирует создать свой избирательный союз, и на данный момент к команде Сыырумаа дал согласие присоединиться экс-мэр Таллинна, предприниматель Юри Мыйз. Также Сыырумаа не исключил сотрудничества с Эдгаром Сависааром.

Бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, который на прошлой неделе предстал перед судом, не исключил своего участия в муниципальных выборах. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Недавно я порадовался тому, что комиссия из трех патологов и одного кардиолога признала меня достаточно здоровым. И это хорошо! Если я могу отправиться защищать себя в суд, то могу пойти и на местные выборы обновить свой мандат", - отметил Эдгар Сависаар.