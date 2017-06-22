Ратас назвал радикальным предложение разорвать договор с "Единой Россией"

"Очень радикально. Мне кажется, что в эстонской политике пора бы усвоить такую мудрость, что каждая партия должна сама заниматься своими делами. Я желаю сил IRL. Искренне говорю, что эта партия была и остается очень хорошим коалиционным партнером", - сказал Ратас корреспонденту ERR.

По словам Юри Ратаса, Юри Луйк новый человек в правительстве и мог не читать его ответы на счет соглашения с "Единой Россией", которые он давал уже тысячу раз.

"Но я могу в 1001-й раз повторить - что там разрывать, если этот договор или протокол не работает и не работал на протяжение многих лет. Если по части протокола никакой деятельности не происходит, то он не функционирует", - объяснил Юри Ратас.

Напомним, в интервью Postimees Юри Луйк заявил, что Центристская партия заметно изменилась, но ей следует разорвать договор о сотрудничестве с правящей в России партией "Единая Россия".

Договор о сотрудничестве с "Единой Россией" Центристская партия заключила в 2004 году. В последнее время в Эстонии регулярно возникают разговоры о необходимости расторжения этого соглашения. Внутри Центристской партии на этот счет единого мнения нет.