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Эрик Роозе: через два года аудитория ETV+ должна составить как минимум треть от аудитории ПБК ({{commentsTotal}})

Эрик Роозе.
Эрик Роозе. Автор: PM/Scanpix
Мнение
Мнение
Екатерина Таклая

Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.

В интервью порталу RUS.EE.EE Эрик Роозе, который вступил в должность менее месяца назад, рассказал о своем видении развития русскоязычных программ ERR - их работе в эфире, интернете, соцсми, а также о возможных инвестициях.

Известно, что в августе правление ERR представит совету проект новой структуры организации. Каким образом структурные изменения затронут русскоязычные редакции?

Я еще не успел об этом подумать. Ничего не исключаю, но пока все нынешние программы - ETV+, Радио 4 - сохранятся как самостоятельные подразделения. Структурные изменения коснутся технологий и редакций ETV.

То есть, редакции ETV+ все-таки не будут частично объединять с редакциями ETV? Например, утренняя программа "Кофе +" уже переехала поближе к эстонским коллегам.

Ну, это отдельная тема. По закону, структурные изменения должен утверждать совет. Однако определение структуры в законе об общественном телерадиовещании отсутствует. Если эстонский Terevisioon и "Кофе+" будут теперь сидеть в одной комнате и помогать друг другу, или же у них будет на двоих один продюсер, то я не считаю это структурным изменением. То же касается и сотрудничества "Инсайта" с Pealtnägija или же вечерних программ.

Значит, ходившие по теледому слухи о том, что русскоязычные редакции могут получить себе нового начальника, не соответствуют действительности?

Нет. Координатор программ у нас в составе правления уже есть - это Рийна Рыымус.

Правда, подумать стоит над тем, как достичь большей синергии между самими русскоязычными каналами. И если у главредов русских редакций и так много текучки, то может потребоваться человек, который видел бы более общую картину и помогал бы наладить взаимодействие - технически говоря, это мог бы быть маркетолог или человек с техническими знаниями, который помог бы объединить платформы на технологическом уровне.

Все решения по существу всегда останутся в компетенции главредов и менять кого-либо из них на данный момент не планируется.

Поговорим о доверии читателей. Согласно свежему интеграционному исследованию, из русскоязычных каналов ERR жители Эстонии наиболее важным источником информации считают "Актуальную камеру на русском языке" (62%), далее следует ETV+ c 43% и "Радио 4" - с 38%. Вы довольны такими результатами?

Я это исследование не читал. Что касается АК, то я рад и здесь нет ничего удивительного. Если две трети целевой аудитории доверяют каналу, то это лучший в мире результат. Я подозреваю, что он даже превосходит результаты коллег ERR в других западных странах. Но надо помнить, что это передача с давней историей, к которой привыкла и более пожилая аудитория.

Ситуация с "Радио 4" в этом рейтинге непонятная. Для меня естественным был бы рейтинг на уровне АК. Но мы не знаем методики этого исследования.

В том же исследовании авторы делают вывод, что руководство ERR должно больше развивать современные платформы и решения в сфере медиа. Вы с этим согласны?

Ситуацию с новыми СМИ нужно сначала более подробно изучить. ERR - стыдно признаться - заказывает очень мало исследований медиарынка. Мы знаем поддержку людьми партий, правительства, полиции, спасателей - но не медиа. Мы знаем очень мало о своих конкурентах, какие методы и почему они используют. Такие исследования существуют, но мы их не закупаем. И эту практику нужно определенно менять. Что люди читают, какие темы их больше интересуют - это элементарные маркетинговые знания.

Вторая проблема ERR в том, что говоря о своих рейтингах, мы постоянно сравниваем себя с самими собой - а сравнивать нужно себя с конкурентами.

Эта проблема характерна для всех национальных телерадиовещаний - не замечать изменений вокруг. Мы в ERR, например, до сих пор не знаем, каким образом молодежь потребляет СМИ.

До сих пор в ERR мы замеряли аудиторию эфирными рейтингами, в случае порталов - количеством уникальных заходов на портал. Мы когда-нибудь начнем засчитывать себе аудиторию, например, подписчиков на страницы наших каналов в соцсетях? К слову, ETV+ работу в соцсми считает одним из приоритетов.

Это сложный вопрос. Бизнес всех соцсми - в основном американского или российского происхождения - держится на том, что они не делятся информацией. Поэтому, как потребляют наш контент в соцсми, мы никогда не узнаем.

Вторая важная проблема - уже маркетингового толка - в том, что в соцсми, особенно молодежь, не отдает себе отчета в источнике информации, которую видит перед собой. Для них пост в Фейсбук - это продукт Марка Цукерберга.

Вы хотите сказать, что и для продвижения брэнда ERR, ETV +, "Радио 4" Фейсбук и "Одноклассники" не подходят?

Я хочу сказать, что работа с Фейсбуком - с целью рекламы своего брэнда, распространения контента - это чрезвычайно сложный процесс. Чтобы потребитель понял, что это твой контент - надо очень сильно постараться.

В ERR очень много технических специалистов, которые знают, как делать радио или телевидение, которые решают - установить десять прожекторов в студии или восемь. Но мы должны нанять в ERR и профессионала в соцсми, который знает потребительские привычки молодежи. Такое место мы должны в течение ближайшего года - двух создать.

В успешных частных СМИ, например, у бывшего владельца Eesti Meedia, норвежского медиаконцерна Schibsted ASA, работают специалисты по психологии потребления, поведенческим привычкам. Это совсем не те люди, что стоят за телекамерой. И ERR тоже должен двигаться в этом направлении.

А возвращаясь к ETV+, здесь все просто - если эта деятельность даст результат за какой-то разумный период - не за годы, а за месяцы - то, значит, это правильный путь.

Насколько я знаю, десятков тысяч читателей или зрителей ETV+ за счет соцсми пока не получил. То, что они пробуют - это здорово. Хочу сделать ETV+ комплимент - в доме ERR они экспериментируют больше всех. Раньше здесь никто не додумывался посадить в студию нарвскую молодежь - и это стыдно.

Что будет, если в результате рейтинг портала etvpluss.err.ee вырастет, а эфирный рейтинг будет по-прежнему низким?

На прошлой неделе мы как раз встречались с главредами, в том числе и с Дарьей Саар, и обсуждали как раз эту тему. Там она высказала идею, что портал rus.err.ee и etvpluss.ee нужно объединить. Что, мол, в России порталы начинаются с телеканалов.
Однако ETV+ задумывался как эфирный телеканал, и если теперь отказаться от охвата аудитории через эфир - в то время, как ПБК работает в нем достаточно успешно - и всю энергию направить в интернет, то возникает ощущение замещения: с одним не справились - займемся другим.

Сначала надо навести порядок в своем монастыре, а потом уже заниматься интернетом.

Надо проделать домашнюю работу, поставить цель по эфирному охвату на конец этого года, потом следующего года. Эти цели мы должны сами определить.

А какой прогресс рейтинга ETV+ был бы для вас приемлем?

Прогресс - это когда каждый квартал был бы рост хотя бы в десятую долю процента. Нужно оценить размер целевой группы, определить, какие ее сегменты наши и, исходя из этого, ставить перед собой цели. Я думаю, что 60-летнего жителя Нарвы в общем не интересует, что происходит в эстонской политике или в жизни Таллинна. Так что не надо заниматься самообманом - навряд ли нам удастся привлечь его в свою аудиторию.

И все же, если через два года эфирный рейтинг не превысит 2%, то что будет? Канал закроют, сменят главреда, смирятся с тем, что ETV+ - это интернет-канал?

Если у ETV+ рейтинг около 1%, а у ПБК - около 7% (в апреле и мае общенациональный рейтинг ПБК составил около 5,5%, прим. ред.) плюс добавить сюда из местных Канал 3+, то получим охват рынка местными русскоязычными телеканалами плюс-минус 10%. Треть от этой цифры мог бы составлять рейтинг ETV+ или хотя бы треть от рейтинга лидера, то есть ПБК. В противном случае возникает вопрос о целесообразности расходования средств. Если через 2-3 года рейтинг ETV+ по прежнему будет ниже 1%, то мне будет очень сложно обосновать необходимость телеканала перед налогоплательщиками.

С другой стороны, если в какой-то момент мы поймем, что наша основная аудитория - в интернете, где она выросла в пять раз, то тогда нужно будет конкретно заявить, что такова наша новая модель и что ETV+ - это интернет-канал.

Тогда встанет, вероятно, и вопрос расходов на телеканал - ведь производство эфирного телеканала стоит намного дороже, чем контента для интернета?

Согласен.

Правда, "Радио 4" в последнее время получает все больше и больше инвестиций, несморя на то, что потеряла немного аудитории после крымских событий. Однако по популярности эта радиостанция - по-прежнему одна из ведущих в Эстонии, так что в этом смысле все в порядке. (Согласно последнему исследованию аудитории, "Радио 4" снова лидирует по популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии, прим. ред.)

Лучше смотреть на пропорцию - сколько мы тратим на телевидение, радио и порталы. Возможно, дополнительные инвестиции придется направить на развитие новых интернет-сми.

Раз уж разговор зашел о радио, в каком направлении должно двигаться "Радио 4"?

Если оглянуться, то мы увидим, что многие ходят вокруг нас с наушниками, особенно молодежь - в спортклубе, на улице. Все эстонские СМИ попали в когти Spotify и других американских музыкальных приложений. Потому что мы сидим и до сих пор обсуждаем, что могли бы предложить молодежи. А молодежь хочет получить конкретный плейлист, послушать определенное ток-шоу, причем не тогда, когда оно будет в радиоэфире.

Как мы эту возможность предложим под своим брендом так, чтобы он был узнаваем - это вопрос. Но если у "Радио 4" уже есть соответствующая компетенция, то они должны это делать.

Насколько узнаваемость бренда в условиях просторов интернета - проблема для СМИ?

Сейчас это для всех СМИ большая проблема. Потому что, например, феномен под названием Google News делает эти бренды практически неузнаваемыми. Если спросить - чьи новости ты читаешь, отвечают - Google, хотя Google не написал еще ни одной новости. В итоге действительно может сложиться ситуация, когда все производители новостей обанкротятся и останутся лишь Facebook News, Google News и так называемые "Kremli News". Это на самом деле катастрофа для демократии и свободной журналистики.

Справедливости ради, спрошу и про порталы. Почему порталы ERR уступают по популярности "Дельфи" и "Постимеэсу"? В чем причина?

Все просто - ERR сильно опоздал с запуском порталов.

"Дельфи" запустился очень активно. И даже после того, как лопнул первый интернет-пузырь в 2000-2001 году и "Дельфи" оказалcя на грани банкротства, он продолжил работать. В то время у "Постимеэса" была только домашняя страница газетного издания. Таким образом, в 2004-2005 гг "Дельфи" достиг уникальной позиции на рынке Эстонии, Латвии и Литвы. Тогда свой портал запустил и "Постимеэс" под нажимом норвежских собственников, хотя у их газеты, радио и телевидения дела шли отлично и никто из местных не мог понять, зачем это делать.

В итоге, "Дельфи" и "Постимеэс" покрыли на двоих весь маленький эстонский рынок. Третий игрок - ERR - совершенно очевидно, опоздал.

Позиция третьего пришедшего на рынок игрока - очень сложная. Так как в условиях Эстонии, номер "три" - будь то на авторынке, в банковском или любом другом секторе - это уже очень плохой номер.

При этом, в Законе о национальном телерадиовещании (ERR) на сегодня нет ни слова об интернет-СМИ. По закону, ERR вообще не обязан порталами заниматься. По той же причине все расходы на порталы ERR покрываются за счет других статей бюджета. Такой анахронизм - это сумасшедшая ситуация.

Значит ли это, что порталам ERR не стоит и мечтать догнать конкурентов по рейтингам?

Я думаю, что с нашими возможностями мы должны это сделать.
В развитии порталов нужно учиться у лучших игроков в мире, а не только следить за "Дельфи". Причем лучшие идеи даются бесплатно. Например, для создания популярного парковочного мобильного приложения потребовалось в разы меньше денег, чем для приложения с расписанием городских автобусов.

То есть - это вопрос идей, не всегда денег. Да, денег у нас мало. Бюджет телерадиовещания Финляндии на этот год - более 500 млн евро, ERR - 37 миллионов.

Вы планируете ходатайствовать об увеличении бюджета?

На будущий год мы собираемся просить у государства дополнительные средства на интернет-СМИ и на приведение в порядок теледома, его нет смысла поддерживать в прежнем виде - это старое здание требует слишком много денег.

Плюс дополнительных инвестиций требует техника - как радийная, так и телевизионная. Наконец, в неспокойные с точки зрения кибербезопасности времена, ERR требуется дублирующий сервер, где мог бы храниться архив 50-летней давности. В прошлый раз мы на этот сервер денег не получили. А на ручную дигитализацию архива ERR потребуется еще лет 40. Это абсурд.

В какой-то степени мы и сами можем затянуть пояса, но при этом сэкономим лишь 5-10%.

Кроме того, для всех профессионалов ERR должен стать работодателем номер один - как для творческих, технических специалистов, так и для управленцев. Мы должны быть привлекательными как в творческом смысле, так и в финансовом.

erretv+эрик роозерадио 4


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Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06