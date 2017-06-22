Лидера группы "Авеню" Владимир Чердакова с 45-летием поздравила группа "Русский размер"

Сам именинник не только пел, но и танцевал. Оказывается, одно из новых хобби Владимира Чердакова — сальса, а любимое блюдо – молочный поросенок, который и был на праздничном столе. Поздравить мэтра нарвской сцены собрался весь местный бомонд. На сцене выступила супруга футболиста Валерия Карпина — Дарья, приехали и гости из России – группа "Русский размер".

"Очень-очень давно в Мурманске пересеклись на совместных выступлениях. Были приятно удивлены. Было очень здорово вместе выступать. Поэтому, если уж дружба тянется уже с тех лет, то она и продолжится." – говорят Виктор Бондарюк и Виктор Копотилов, основатели группы "Русский размер". Музыканты пожелали другу покорить новые горизонты и написать много новых песен.

"Я хочу пожелать Владимиру такого же нескончаемого позитива, который он излучает. Это такое солнышко в нашем не очень светлом в плане погоды регионе. Вова всегда улыбается, он всегда счастливый. И я желаю ему оставаться таким. И ему, конечно, в этом помогает его творчество. Поэтому всегда творить, творить, творить и радовать нас", – говорит певица Дарья Карпина.