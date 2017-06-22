ВИДЕО: в Кохтла-Ярве 22 июня шел град ({{commentsTotal}})
Утром 22 июня в Кохтла-Ярве выпал град. Градины, по свидетельству очевидцев, были размером с десятицентовую монету.
Редактор: Артур Тооман
Утром 22 июня в Кохтла-Ярве выпал град. Градины, по свидетельству очевидцев, были размером с десятицентовую монету.
Редактор: Артур Тооман
Свежее исследование аудитории радиостанций Эстонии, проведенное фирмой Kantar Emor, показало, что среди вещающих на русском языке радиостанций наибольшей популярностью вновь пользуется общественно-правое "Радио 4", которые возглавило рейтинг впервые с зимы 2016 года, обогнав своего основного конкурента "Русское радио".
Председатель правления государственной компании Riigi Kinnisvara (RKAS) Урмас Сомелар в четверг, 22 июня, представил совету предприятия заявление об отставке. Собравшийся во второй половине дня совет удовлетворил заявление.
По словам члена фракции центристов в Рийгикогу Пеэтера Эрнитса, обстановка в партии сейчас очень напряженная и ведутся переговоры о возможности создания избирательных союзов.
Особый взгляд
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, Rail Baltic.