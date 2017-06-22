IRL не хочет разрешить русским школам отказаться от системы 60/40

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом. "Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер, передает новостной портал ERR.

"Конечно, я не могу согласиться с предоставлением такого исключения для того, чтобы сделать в этих школах изучение эстонского языка более гибким и позволить не соблюдать закон о пропорции 60/40 изучения предметов на эстонском и русском языке. Конечно, нет. Это, во-первых, не является разумным, а также не является необходимым, потому что, по моему мнению, в таллиннских школах можно успешно без всяких исключений лучше преподавать эстонский язык и достигать лучших результатов", - пояснил Сеэдер.

По мнению Сеэдера, государство могло бы помочь Таллинну в организации лучшего обучения эстонскому языку. "И не только в Таллинне. Это, конечно же, касается и Ида-Вирумаа - помочь местным властям в организации лучшего обучения для достижения учениками лучших результатов", - добавил Сеэдер.

Председатель IRL считает, что государство могло бы помочь в организации языковых лагерей и, в случае необходимости, выделить дополнительное финансирование. "Это тоже возможно. Все эти возможности следует использовать в сотрудничестве с местными органами власти", - считает Сеэдер.

Вчера Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) подтвердила также, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По мнению СДПЭ, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.

"Наша позиция заключается в том, что это личная предвыборная кампания Кылварта", - сказал в среду кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра.

"Социал-демократы это не поддерживают и не считают это таким важным вопросом, по которому необходимо было проводить внеочередное заседание горсобрания - это, конечно, не имеет смысла, и несет на себе печать предстоящих выборов".

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Таллиннское горсобрание одобрило 20 июня законопроект пилотной программы, предполагающей более гибкое обучение предметам в гимназической ступени для трех таллиннских школ, и теперь документ будет направлен в Министерство образования и науки, в компетенцию которого входит разработка анализа и предоставления его правительству для вынесения окончательного решения.

По сути речь идет об отказе от системы "60 на 40" для гимназистов, о чем ходатайствовали Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия.

При этом коалиционное соглашение в ответ на такую уступку предусматривает, что абитуриенты к концу своего обучения будут владеть госязыком на высшую категорию - С1.