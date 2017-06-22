Осиновский: йогурт попал под "сахарный налог" с подачи производителей лимонада

Для молочных напитков и натуральных соков, которые попали под «сахарный налог», могут сделать исключение. Соответствующее ходатайство правительство направит в Еврокомиссию в ближайшее время. Если ответ будет положительным, то вступающий с 1 января 2018 года в силу налог на сладкие напитки не коснется производителей йогуртов и неразбавленных соков. Эта и другие темы обсуждались сегодня на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров. С подробностями Владимир Ойжинский.