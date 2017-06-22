Главными темами саммита ЕС в Брюсселе будут безопасность и брексит

В Брюссель съезжаются лидеры стран-членов ЕС на саммит, который пройдет в обстановке повышенных мер безопасности, после того как во вторник бельгийская полиция застрелила на месте марокканца при попытке устроить взрыв на Центральном вокзале города.

Безопасность станет одной из главных тем этого саммита, не в последнюю очередь из-за недавних терактов в Лондоне, а до этого в Париже, передает Русская служба Би-би-си.

Также обсуждаться будет брексит, поэтому, как сообщает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Лоренс Питер, прибытие британского премьер-министра Терезы Мэй ожидается там с особым энтузиазмом.

Накануне своего первого европейского саммита недавно избранный французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "Европа - это единственное место на земле, где тесно соприкасаются индивидуальные свободы, дух демократии и социальная справедливость".

Председатель Европейского совета Дональд Туск также отметил изменение в настроениях, сказав, что Евросоюз вновь стал восприниматься не как проблема, а как ее решение.