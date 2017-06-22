Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки

Вызвавшее резонанс намерение ввести акциз на сахаросодержащие напитки тем временем обрастает новыми подробностями. В раздел напитков попадут йогурты и молочная продукция, в которых содержится природный сахар. Правительство направило в Еврокомиссию ходатайство о получении исключения для них, но успеют ли в Европе ответить на этот вопрос до 1 января, вызывает большие сомнения у производителей, передает "Актуальная камера".

Председатель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп вышла из рядов Союза Отечества и Республики буквально вчера из-за того, что партия одобрила введение налога на подслащенные напитки. Помимо того, что налогом будут облагаться лимонады, в закон попали и молочные напитки.

"По законам Евросоюза, мы не можем ввести налог только в одной группе напитков, а в других - нет. Это называется недопустимая государственная помощь. Это не разрешено. Если мы не хотим вводить сахарный налог на молочные продукты, то тогда нам надо разрешение из Брюсселя", - пояснила президент Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

По мнению Потисепп, решения Еврокомиссии придется ждать гораздо дольше, чем до 1 января следующего года, когда планируется ввести налог. По подсчетам пищевиков, акциз увеличит стоимость питьевых йогуртов и соков на 40%.

Чтобы вывести из-под налогообложения натуральные соки и молочные напитки, где естественный сахар зачастую превышает допустимую законом отметку в 5% на 100 граммов, правительство намерено ходатайствовать об особом положении для этих продуктов у Еврокомисии. До тех пор, пока Еврокомиссия не даст свое добро, налог придется платить.

"Это, в первую очередь, сделано для защиты производителей, потому что в случае негативного решения со стороны Еврокомиссии производители должны будут компенсировать за весь период действия закона неоплаченный налог обратным числом по сценарию Estonian Air. Это, особенно мелких производителей молочных продуктов, поставит в очень сложную ситуацию, чего мы, конечно же, не хотим" - сказал министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила 27 законов, но закона о налогообложении подслащенных напитков среди них не было. Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение по вызвавшему споры в обществе закону президент Кальюлайд вынесет позже.