Рихо Террас: оборонное взаимодействие на восточном фланге НАТО имеет критическое значение

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас на встрече с коллегами из Балтийских стран и государств Вышеградской группы, а также Украины обсудил вопросы взаимного сотрудничества, стороны подчеркнули важность оборонного взаимодействия государств на восточном фланге НАТО.

"Сотрудничество трех стран Балтии и четырех государств Вышеградской группы — членов НАТО — в нынешней ситуации в сфере безопасности имеет критическое значение для обороны всего альянса, важнейшей частью которой являются размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и интегрированные в их силы обороны тактические группы НАТО", - сообщила BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны. - Обеспечение безопасности членов альянса не может происходить само по себе, в вакууме, но только во взаимодействии друг с другом, поэтому мы и решили продолжить оказывать поддержку Украине".

Во встрече в Кракове приняли участие представители сил обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Украины.

С этого года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше для усиления безопасности альянса размещены тактические боевые группы НАТО. Из стран Вышеградской группы летом этого года на учения прибудет рота пехоты Сил обороны Венгрии.

Эстония поддерживает Украину, обучая ее военных, медиков и спасателей, а также инструктируя украинских военных на месте.