Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент

Российская Госдума хочет обязать популярные мессенджеры удалять запрещенный контент из переписки и блокировать тех, кто его создает и рассылает. Такие требования содержит законопроект, которые сейчас рассматривают депутаты, передает "Актуальная камера".

Молодежный парламент Государственной думы был создан в 2001 году с целью привить юным россиянам любовь к парламентаризму и демократии. На этой неделе депутаты решили поинтересоваться мнением лояльной молодежи о законопроекте, который обяжет все мессенджеры получать государственную регистрацию.

Skype, Viber, Telegramm или WhatsApp должны будут предоставить государству возможность блокировать пользователей, распространяющих незаконный контент. Хотя это и нарушает тайну переписки, молодежь идею поддержала.

"Это мировая тенденция, в принципе. Любое государство имеет возможность прослушать частную переписку, если есть решение суда. Мы знаем, бывают злоупотребления, но если общаются между собой и никаких правонарушений не допускают, то им бояться совершенно нечего", - считает пранкер "Лексус" и блогер Алексей Столяров.

Популярность мессенджеров, в том числе анонимных, во многом связана с тем, что обычные разговоры по мобильному телефону легко прослушать. Впрочем, прослушиванием телефонов в России никого не удивить.

"Почему людей не беспокоит, что государство влезает, когда они общаются по мобильному телефону, а когда они общаются по мессенджеру, это их глубоко возмущает? Если террористы, если противоправная информация уходят из сотовых сетей в мессенджеры - значит, нужно искать решения", - пояснил председатель Комитета по информационной политике и связи Госдумы РФ Леонид Левин.

Если какой-либо мессенджер откажется подчиняться новому закону, его деятельность на территории России будет запрещена. Государство таким образом пытается оградить граждан от терроризма и экстремизма.

"Наша задача - защитить людей не от государства, а от тех противоправных действий, которые им (людям) рассылаются", - добавил председатель Экспертного совета при Молодежном парламенте Госдумы РФ Илья Зотов.

Второе чтение законопроекта может состояться до конца июля.