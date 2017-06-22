Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью

Обвиняемая 24-летняя Кярт-Катрин Корб оставила животное без пищи и ветеринарной помощи, а также содержала лошадь в ненадлежащих условиях. В итоге, лошадь более года страдала от голода.

Согласно вынесенному судом вердикту, Кярт-Катрин Корб приговорена к 6 месяцам тюремного заключения условно с 2-х летним испытательным сроком и запретом содержать животных в течение 2 лет.

"Подобные судебные дела встречаются очень редко. В моей практике - это впервые. До сих пор мы вели дела, когда, например, лошадь была подстрелена или животному были нанесены увечья. Но, чтобы нанести вред здоровью лошади вследствие того, что её не кормили, не поили, не ухаживали за ней - с таким сталкиваемся нечасто. Особенно, что касается больших животных", - рассказал окружной прокурор Ляэнеской прокуратуры Гарди Андерсон.