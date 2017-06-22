Дональд Туск: страны ЕС одобрили запуск углубленного оборонного сотрудничества PESCO ({{commentsTotal}})
Лидеры стран — членов Европейского Союза на открывшемся в четверг в Брюсселе саммите ЕС одобрили запуск постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Об этом сообщил президент Совета ЕС Дональд Туск.
"PESCO — это исторический шаг, который позволит Европейскому союзу начать движение к углубленному оборонному сотрудничеству. Наша цель — оставаться амбициозными и проводить политику вовлечения. Все страны — члены ЕС имеют возможность присоединиться", - отметил Туск на пресс-конференции после первой сессии саммита.
Он добавил,что в течение трех месяцев страны сообщества договорятся между собой о критериях PESCO.
PESCO — содержащаяся в Лиссабонском договоре ЕС модель сотрудничества, где заинтересованная в более тесном сотрудничестве группа государств принимает более связывающие обязательства в области обороны.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS