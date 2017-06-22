rus.err.ee

Выпускники Вирумааского колледжа ТТУ получили дипломы ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Фёдоров

В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета сегодня вручили дипломы выпускникам. С основной задачей - готовить специалистов соответствующего уровня для предприятий региона - колледж справляется, считают представители крупных заводов и руководство университета, передает "Актуальная камера".

95 новоиспеченных технических специалистов Северо-Востока получили сегодня дипломы о высшем образовании. А всего за 17 лет деятельности колледжа был выпущен 841 специалист.

"На заочном отделении учиться было нелегко. Очень многое зависит от поддержки семьи, близких. 50 процентов успеха - это их заслуга. Друзья… Ну и себя любимого тоже не обойдешь, тоже — молодец", - сказал выпускник Вирумааского колледжа ТТУ Юрий Розанов.

Более половины выпускников - заочники, которые уже трудятся на предприятиях региона, таких как Eesti Energia, VKG и прочие. Руководители производств сегодня отмечали высокий уровень образования у выпускников Вирумааского колледжа.

"Нам нужно запомнить, что колледж не может дать все, что необходимо в реальной жизни. Что-то останется и для компании тоже. Но база, которая дается, очень хорошая. Не думаю, что этот регион был бы таким же без этого колледжа", - считает руководитель химического производства Eastman Specialties Ханнес Рейнола.

Согласно исследованию программы OSKA, Эстонии требуется прилагать больше усилий по подготовке кадров в области технических специальностей. При этом, по мнению руководства Таллиннского технического университета, Вирумааский колледж неплохо справляется с поставленными перед ВУЗом задачами.

"Хорошие специалисты нужны всегда и везде. Поэтому нельзя сказать, что мы всегда сможем обеспечить потребности. Конечно, это процесс. Насколько госзаказ дает возможности восполнить эти потребности? Мы делаем все возможное, чтобы понять ситуацию насколько эффективно мы работаем и насколько сможем эффективно работать в будущем", - рассказал заместитель декана по учебной части инженерного факультету ТТУ Фёдор Сергеев.

Редактор: Надежда Берсенёва

выпускники вирумааского колледжа


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол.Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол.
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборные Австралии и Камеруна сыграли вничью на Кубке конфедераций - 1:1
Обновлено: 20:29 
ЙогуртыЙогурты
Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки
IRL против разрешения русским школам отказаться от системы 60/40
Открывшийся в Какумяэ яхтенный порт предоставит до 200 рабочих мест
Град в Кохтла-Ярве.Град в Кохтла-Ярве.
ВИДЕО: в Кохтла-Ярве 22 июня шел град
Команда "Радио 4".Команда "Радио 4".
"Радио 4" вернуло себе титул самой популярной радиостанции Эстонии на русском языке

Свежее исследование аудитории радиостанций Эстонии, проведенное фирмой Kantar Emor, показало, что среди вещающих на русском языке радиостанций наибольшей популярностью вновь пользуется общественно-правое "Радио 4", которые возглавило рейтинг впервые с зимы 2016 года, обогнав своего основного конкурента "Русское радио".

Владимир Чердаков "Авеню".Владимир Чердаков "Авеню".
Лидера группы "Авеню" Владимир Чердакова с 45-летием поздравила группа "Русский размер"
Налогово-таможенный департамент Эстонии за две недели изъял 14 000 спиннеров
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Ида-Вирумаа задержан полицейский за сексуальное совращение ребенка в интернете
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью

Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с лошадью, передает "Актуальная камера".

Командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.Командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.
Рихо Террас: оборонное взаимодействие на восточном фланге НАТО имеет критическое значение
Урмас Сомелар.Урмас Сомелар.
Совет RKAS удовлетворил заявление Урмаса Сомелара об отставке
Обновлено: 16:52
Ратас (справа) дал понять Луйку (слева), что Центристская партия сама разберется со своими делами.Ратас (справа) дал понять Луйку (слева), что Центристская партия сама разберется со своими делами.
Ратас назвал радикальным предложение разорвать договор с "Единой Россией"
После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.
Новым мэром Калласте стал старейшина волости Пейпсияэре
Сирье Потисепп.Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп покинула IRL в знак протеста против налога на сладкие напитки
Йогурты. Иллюстративная фотография.Йогурты. Иллюстративная фотография.
Налог на сладкие напитки увеличит стоимость йогуртов на 40%
ИДА-ВИРУМАА
Выпускники Вирумааского колледжаВыпускники Вирумааского колледжа
Выпускники Вирумааского колледжа ТТУ получили дипломы
Схема движения на Нарвском вокзале.Схема движения на Нарвском вокзале.
Остановку междугородних автобусов в Нарве перенесли к мосту через железную дорогу
Джип наркоторговцев уходит от полиции с прострелянной шиной.Джип наркоторговцев уходит от полиции с прострелянной шиной.
В Петербурге за наркоторговлю задержали бывшего нарвского боксера Алексея Филипьева
Яан Пийм уверяет, что его действия не были умышленными.Яан Пийм уверяет, что его действия не были умышленными.
Прокурор требует 10 лет тюрьмы для обвиняемого по делу о ДТП с тремя погибшими в Ида-Вирумаа
Нарвское водохранилище.Нарвское водохранилище.
На Нарвском водохранилище будут установлены помечающие границу с Россией вехи
Мнение / Интервью
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: не могу представить, чтобы основатель партии баллотировался по другому списку

По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.

Пеэтер Эрнитс.Пеэтер Эрнитс.
Эрнитс о ситуации в Центристской партии: обстановка очень напряженная
Maxima.Maxima.
Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы
Денис КоваленкоДенис Коваленко
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Кадр из видеообращенияКадр из видеообращения
Фон видеообращения старейшины Ласнамяэ к выпускникам напоминает цвета флага РФ
Обновлено: 20:52 
Боевики ИГИЛ.Боевики ИГИЛ.
Обвиняемому Россией в связях с исламскими террористами пожизненно запретили въезд в Эстонию
ШколаШкола
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы 60/40
ЗА РУБЕЖОМ
Молодежь часто пользуется месседжарамиМолодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж после знакомства в соцсетях
Дональд Туск на саммите в Брюсселе.
Дональд Туск: страны ЕС одобрили запуск углубленного оборонного сотрудничества PESCO
Иллюстративная фотография.
Главными темами саммита ЕС в Брюсселе будут безопасность и брексит
Схема проекта Rail Baltic.
Вслед за Эстонией договор о развитии Rail Baltic ратифицировал и Латвийский сейм
Мечеть ан-Нури известна своим
Боевики ИГ взорвали историческую мечеть Мосула
ЭКОНОМИКА
Обороты и прибыль Liviko в 2016 году выросли.Обороты и прибыль Liviko в 2016 году выросли.
Производитель алкоголя Liviko нарастил обороты за счет приграничной торговли с Латвией
Дороже всего жилье стоит в столице.Дороже всего жилье стоит в столице.
В первом квартале жилье в Эстонии подорожало на 7,7%
21.06
Эстония и Литва не смогли договориться о синхронизации своих электросетей с Европой
21.06
Eesti Energia будет продавать природный газ и электричество в Польше
21.06
В мае закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 41%
20.06
Офис индийского концерна HCL Technologies в Таллинне пустует
20.06
В мае в Эстонии выросло как производство, так и потребление электроэнергии
СПОРТ
ФОТО и ВИДЕО: сборная Мексики выиграла у Новой Зеландии на Кубке конфедераций со счетом 2:1
Обновлено: 21.06
Португалия-Россия 1:0Португалия-Россия 1:0
ВИДЕО: гол Криштиану Роналду принес победу Португалии над Россией - 0:1
Обновлено: 21.06
Борис Беккер
Один из лучших теннисистов мира Борис Беккер объявлен банкротом
Константин Васильев был одним из лидеров команды.
Константин Васильев покинул польскую "Ягеллонию"
Жозе МоуриньюЖозе Моуринью
Испанская прокуратура обвинила тренера МЮ Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов
Пярнуский Приморский стадионПярнуский Приморский стадион
Столичная "Левадия" примет ирландский "Корк" в Пярну
Таллиннец Николай Новоселов получит премию.Таллиннец Николай Новоселов получит премию.
Николай Новоселов получит от Таллинна 1800 евро
КУЛЬТУРА
Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.
В Эстонском национальном музее открывается выставка народного костюма
Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.
Железнодорожный вокзал в Тапа признан памятником культуры
Лидер группы Лидер группы
В России вышла новая книга о группе "Ленинград"
11-й Молодежный праздник песни и танца.11-й Молодежный праздник песни и танца.
30 июня в Таллинне начнется Молодежный праздник песни и танца
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.
Юри Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики
Водителям придется запастить терпением.Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
РАЗНОЕ
В Мурманске в середине июня выпал снег.В Мурманске в середине июня выпал снег.
В Мурманске 20 июня выпал снег
Кошелек с деньгами не стоит хранить в заднем кармане - иначе можно стать жертвой карманника.Кошелек с деньгами не стоит хранить в заднем кармане - иначе можно стать жертвой карманника.
В Старом городе Таллинна установили новые напоминания о карманниках
В настоящее время территория бывшего кладбища является парком.В настоящее время территория бывшего кладбища является парком.
Таллинн приведет в порядок Коплиский кладбищенский парк
Полиция Эстонии регулярно проводит проверки на трезвость.Полиция Эстонии регулярно проводит проверки на трезвость.
В волости Виймси пьяный водитель без прав устроил ДТП
Спасение слоненка в Сеульском зоопарке.Спасение слоненка в Сеульском зоопарке.
ВИДЕО: папа и мама спасли своего слоненка в Сеульском зоопарке
Радио 4

Особый взгляд

Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, Rail Baltic.

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:26
Выпускники Вирумааского колледжа ТТУ получили дипломы
21:15
Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью
21:07
LIVE: Алексис Санчес выводит чилийцев вперед в матче с Германией на Кубке конфедераций - 1:0 Обновлено
21:07
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
20:48
Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки
20:29
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборные Австралии и Камеруна сыграли вничью на Кубке конфедераций - 1:1 Обновлено
20:23
Актуальная камера 22.06.2017 (20:00)
19:50
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж после знакомства в соцсетях
19:19
Дональд Туск: страны ЕС одобрили запуск углубленного оборонного сотрудничества PESCO
18:29
Рихо Террас: оборонное взаимодействие на восточном фланге НАТО имеет критическое значение
18:08
Главными темами саммита ЕС в Брюсселе будут безопасность и брексит
17:39
Открывшийся в Какумяэ яхтенный порт предоставит до 200 рабочих мест
16:52
Совет RKAS удовлетворил заявление Урмаса Сомелара об отставке Обновлено
16:47
Осиновский: йогурт попал под "сахарный налог" с подачи производителей лимонада
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
21.06
ФОТО и ВИДЕО: сборная Мексики выиграла у Новой Зеландии на Кубке конфедераций со счетом 2:1 Обновлено
13:16
Налогово-таможенный департамент Эстонии за две недели изъял 14 000 спиннеров
21.06
Фон видеообращения старейшины Ласнамяэ к выпускникам напоминает цвета флага РФ Обновлено
13:34
"Радио 4" вернуло себе титул самой популярной радиостанции Эстонии на русском языке
07:20
Эстонское государство всерьез возьмется за "танкистов"
21.06
ВИДЕО: гол Криштиану Роналду принес победу Португалии над Россией - 0:1 Обновлено
20:29
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборные Австралии и Камеруна сыграли вничью на Кубке конфедераций - 1:1 Обновлено
16:15
IRL против разрешения русским школам отказаться от системы 60/40
21.06
В США и Европу пришла аномальная жара
21.06
Среди задержанных в Петербурге наркоторговцев оказался гражданин Эстонии
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 22.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
16:47
Осиновский: йогурт попал под "сахарный налог" с подачи производителей лимонада
12:14
C 26 июня будет прекращено движение трамваев на линии №2 в Таллинне
12:13
Тоомла: уйти от политики почти невозможно
11:27
Результаты госэкзаменов за этот год оказались не хуже результатов за прошлый год
10:48
Началась новая социальная кампания в поддержку людей с особыми потребностями
08:36
Пользователи должны обновить сертификаты ИД-карт
21.06
"Инфонет" продолжает подготовку к дебюту в Лиге чемпионов УЕФА
21.06
Пярну вступил в права летней столицы
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В четверг кратковременный дождь, возможна гроза
Эстония
Иллюстративная фотография
Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью
Йогурты
Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки
Сергей Метлев и Эрик Вест попробуют попасть в Таллиннское городское собрание.
Сергей Метлев возглавит список "Гражданин свободного Таллинна" в Мустамяэ
Обновлено: 21.06
Эстонские и финские ученые делают успехи в поисках лекарства против болезни Паркинсона
Кадр из видеообращения
Фон видеообращения старейшины Ласнамяэ к выпускникам напоминает цвета флага РФ
Обновлено: 21.06
Выпускники школ все чаще сдают госэкзамены по французскому и русскому языку, как иностранному
За рубежом
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06