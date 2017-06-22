Выпускники Вирумааского колледжа ТТУ получили дипломы

В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета сегодня вручили дипломы выпускникам. С основной задачей - готовить специалистов соответствующего уровня для предприятий региона - колледж справляется, считают представители крупных заводов и руководство университета, передает "Актуальная камера".

95 новоиспеченных технических специалистов Северо-Востока получили сегодня дипломы о высшем образовании. А всего за 17 лет деятельности колледжа был выпущен 841 специалист.

"На заочном отделении учиться было нелегко. Очень многое зависит от поддержки семьи, близких. 50 процентов успеха - это их заслуга. Друзья… Ну и себя любимого тоже не обойдешь, тоже — молодец", - сказал выпускник Вирумааского колледжа ТТУ Юрий Розанов.

Более половины выпускников - заочники, которые уже трудятся на предприятиях региона, таких как Eesti Energia, VKG и прочие. Руководители производств сегодня отмечали высокий уровень образования у выпускников Вирумааского колледжа.

"Нам нужно запомнить, что колледж не может дать все, что необходимо в реальной жизни. Что-то останется и для компании тоже. Но база, которая дается, очень хорошая. Не думаю, что этот регион был бы таким же без этого колледжа", - считает руководитель химического производства Eastman Specialties Ханнес Рейнола.

Согласно исследованию программы OSKA, Эстонии требуется прилагать больше усилий по подготовке кадров в области технических специальностей. При этом, по мнению руководства Таллиннского технического университета, Вирумааский колледж неплохо справляется с поставленными перед ВУЗом задачами.

"Хорошие специалисты нужны всегда и везде. Поэтому нельзя сказать, что мы всегда сможем обеспечить потребности. Конечно, это процесс. Насколько госзаказ дает возможности восполнить эти потребности? Мы делаем все возможное, чтобы понять ситуацию насколько эффективно мы работаем и насколько сможем эффективно работать в будущем", - рассказал заместитель декана по учебной части инженерного факультету ТТУ Фёдор Сергеев.