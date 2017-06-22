В Таллинне прошел бал цветов

Это и шоу, и конкурс, где мастера-флористы из разных стран за 6 часов должны были создать платье из цветов. Участники приехали в Эстонию из 11-ти стран, чтобы побороться за приз в тысячу евро. Главное условие конкурса - платья были выполнены из живых цветов и природных материалов.

"В этом году у нас 11 команд - из Эстонии, Италии, России, Латвии. Задача такая: за 6 часов они должны создать цветочное платье, полностью образ, то есть, начиная от причёски, макияжа и самого платья, и продемонстрировать это на сцене", - рассказала координатор Цветочного бала Карина Ваус.

"В прошлом году я заняла 1-е место в этом великолепном празднике Lilleball. Эстония у меня прямо сердце украла, поэтому я вернулась в этом году опять. Для меня не важно, чтобы я выиграла. Я приезжаю, потому что здесь сердце богаче становится с цветами и с этими красивыми взглядами", - поделилась впечатлениями флорист, участник из Италии Нисторика Виорика.