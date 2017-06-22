В пятницу переменная облачность, +14...+19

Ночью небольшая или переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный от 2-х до 8-ми, на побережье порывами до 11-ти метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10, на островах местами 13 градусов тепла.

Днем небольшая или переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь, вечером вероятность дождя уменьшится. Ветер в основном северных направлений от 2-х до 8-ми метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла.