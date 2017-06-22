Актуальная камера 22.06.2017 (20:00)

По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.