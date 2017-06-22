Актуальная камера 22.06.2017 (20:00)

Свежее исследование аудитории радиостанций Эстонии, проведенное фирмой Kantar Emor, показало, что среди вещающих на русском языке радиостанций наибольшей популярностью вновь пользуется общественно-правое "Радио 4", которые возглавило рейтинг впервые с зимы 2016 года, обогнав своего основного конкурента "Русское радио".
Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с лошадью, передает "Актуальная камера".
По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.
Особый взгляд
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, Rail Baltic.