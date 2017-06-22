На саммите ЕС договорились о продлении санкций в отношении России

Председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что Евросоюз продлит экономические санкции против РФ из-за недостаточного выполнения минских соглашений.

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Это подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, передает ТАСС.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений", - сказал он.

Как сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах саммита, ограничительные меры будут продлены на полгода. "После политического решения Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов официально одобрит это решение, которое затем будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил дипломат.

Пакет экономических санкций в отношении России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.