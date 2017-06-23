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Сегодня Эстония отмечает День победы в Освободительной войне ({{commentsTotal}})

Парад победы в Выру.
Парад победы в Выру. Автор: Арди Халлисмаа
Эстония
Эстония

23 июня, в канун Яанова дня, в Эстонии отмечают День победы в Освободительной войне.

В этот день в 1919 году в городе Вынну (Цесис, Северная Латвия) произошло решающее сражение Освободительной войны, когда эстонские войска и их союзники одержали уверенную победу над немецкими войсками Ландесвера, которые хотели восстановить прибалтийско-немецкий контроль в регионе.

Этот государственный праздник отмечался ежегодно с 1934 года по 1939 год и отмечается вновь после восстановления независимости Эстонии с 1992 года.

В День победы также почитают вклад всех эстонцев в восстановление и сохранение независимости. По всей Эстонии - на всех жилых, коммерческих и государственных зданиях - вывешивают государственные флаги.

Торжества и праздничная программа

ERR будет транслировать традиционный парад (начало в 10:55 на ETV+), который Кайтселийт в этом году организовал в Раквере.

В параде примут участие около 1000 человек - Вируская, Алатагузеская, Йыгеваская и Ярваская дружины, а также дежурный отряд Кайтселийта; представители женской роты "Naiskodukaitse", молодежных подразделений "Kodutütred" и "Noored Kotkad", а также знаменосцы из подразделений Центра киберзащиты и школы Кайтселийта, группа из Департамента полиции и погранохраны.

Из зарубежных союзников на параде будут представлены подразделения США, Франции, Великобритании, Литвы, Латвии и Дании.

Парад пройдет в сопровождении оркестров Кайтселийта и Сил обороны.

Тяжелая техника в этом году на параде в Раквере представлена не будет.

Прямая трансляция парада начнется на телеканале ETV+ в 10:55. Комментируют парад - журналисты ERR Николай Лощин и Артур Захаров. Трансляцию можно будет посмотреть и на портале RUS.ERR.EE.  

Специальную программу для своих слушателей подготовило и "Радио 4". Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте радиостанции.

Редактор: Екатерина Таклая

etv+парадосвободительная войнадень победы


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