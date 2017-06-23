Сегодня Эстония отмечает День победы в Освободительной войне ({{commentsTotal}})
23 июня, в канун Яанова дня, в Эстонии отмечают День победы в Освободительной войне.
В этот день в 1919 году в городе Вынну (Цесис, Северная Латвия) произошло решающее сражение Освободительной войны, когда эстонские войска и их союзники одержали уверенную победу над немецкими войсками Ландесвера, которые хотели восстановить прибалтийско-немецкий контроль в регионе.
Этот государственный праздник отмечался ежегодно с 1934 года по 1939 год и отмечается вновь после восстановления независимости Эстонии с 1992 года.
В День победы также почитают вклад всех эстонцев в восстановление и сохранение независимости. По всей Эстонии - на всех жилых, коммерческих и государственных зданиях - вывешивают государственные флаги.
Торжества и праздничная программа
ERR будет транслировать традиционный парад (начало в 10:55 на ETV+), который Кайтселийт в этом году организовал в Раквере.
В параде примут участие около 1000 человек - Вируская, Алатагузеская, Йыгеваская и Ярваская дружины, а также дежурный отряд Кайтселийта; представители женской роты "Naiskodukaitse", молодежных подразделений "Kodutütred" и "Noored Kotkad", а также знаменосцы из подразделений Центра киберзащиты и школы Кайтселийта, группа из Департамента полиции и погранохраны.
Из зарубежных союзников на параде будут представлены подразделения США, Франции, Великобритании, Литвы, Латвии и Дании.
Парад пройдет в сопровождении оркестров Кайтселийта и Сил обороны.
Тяжелая техника в этом году на параде в Раквере представлена не будет.
Прямая трансляция парада начнется на телеканале ETV+ в 10:55. Комментируют парад - журналисты ERR Николай Лощин и Артур Захаров. Трансляцию можно будет посмотреть и на портале RUS.ERR.EE.
Специальную программу для своих слушателей подготовило и "Радио 4". Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте радиостанции.
Редактор: Екатерина Таклая