Керсти Кальюлайд: безопасность начинается с каждого из нас

Эстонии требуется более широкий подход к безопасности, охватывающий все сферы общественной жизни. Чувство защищенности обеспечивается не только международными соглашениями, но и более широким соучастием и сотрудничеством со стороны всех граждан, государственных институтов и ведомств.

Приводим текст обращения Керсти Кальюлайд в полном объеме:

Дорогие эстонцы, уважаемые союзники!

Все люди здесь, в Раквере и по всей Эстонии!

Посмотрите на эту площадь. То, что вы здесь видите – это чувство защищенности. Представители нашего Кайтселийта, которые отдают ему свое свободное время, стоят здесь, рядом с нашими союзниками.

Безопасность Эстонии гарантирована сегодня лучше, чем когда-либо. Мы сильны, мы демонстрируем готовность защитить себя, и мы не боимся. Для этого нет причин.

НАТО обеспечивает мир. Доверие к НАТО проверено холодной войной и продолжает подтверждаться в условиях нынешней международной ситуации рядом с нами и в других регионах. НАТО убедителен и вызывает доверие, всегда находясь на должном уровне, поэтому проводимая НАТО политика сдерживания всегда эффективна.

Наши политики и дипломаты приняли правильные стратегические решения. Они не всегда были простыми – мы имеем 21-летний опыт участия в международных миссиях. Решение защищать безопасность и независимость своего государства через международное сотрудничество, т.е. вдали от наших границ, было правильным, но не само собой разумеющимся.

У Эстонии есть прочный фундамент безопасности

На сегодняшний день мы создали достаточно крепкий фундамент, чтобы справиться с напряженными ситуациями рядом с нами и с неожиданными переменами в мире. Мы сделали все возможное, чтобы судьба нашей страны больше никогда не зависела лишь от одного лица, государства или организации.

Покойный генерал Эйнзельн требовал, чтобы мы не замыкались при развитии своей государственной обороны только на своей территориальной обороноспособности. Он знал, что сегодня каждое сражение – это международное сотрудничество. Вместе со своими коллегами он заложил основу умению наших офицеров работать на международном уровне.

Члены Кайтселийта, погибшие за независимость Эстонии, сражаясь вдали от дома, пожертвовали своими жизнями не напрасно. Они сложили головы за то, чтобы мы могли мирно готовиться к 100-летию Эстонской Республики. Мы, в свою очередь, несем ответственность за то, чтобы наши внуки имели возможность праздновать и 200-летие.

Каждое решение, которое принимает наше правительство или парламент, должно отражать эту ответственность и исходить из осознания того, что в нынешнем поколении есть люди, которые отдали свои жизни за будущее Эстонии. И сегодня наши участвующие в миссиях военнослужащие ежедневно отстаивают будущее Эстонии, рискуя своей жизнью и здоровьем. И сегодня в больнице находятся получившие травмы во время учений Кайтселийта. И сегодня наши мужчины и женщины участвуют в гуманитарных миссиях во многих кризисных регионах.

Каждое решение правительства или парламента должно служить интересам будущего Эстонии

Есть ли у нас в такой ситуации право принимать решения, которые исходят из других, более краткосрочных и узких интересов, чем будущее Эстонии? Нет.

То, что у нас есть военная защита, является одним из основных условий выживания в этом мире. Но страны одна за другой обнаруживают, что силы не всегда достаточно, если противник – террорист или хакер. На каждый мост не поставишь по часовому, на пассажирское сиденье каждого автомобиля не посадишь по вооруженному охраннику. Ровно этого и хотят те, чья цель – дестабилизация и хаос.

Нужны знания, разум и находчивость. Необходимо учиться распознавать атаки и тогда, когда они не совершаются с применением оружия. Нужны международные соглашения в части реагирования на такие атаки, чтобы независимость и суверенитет государств не оказались под угрозой. Требуется намного более широкий подход к безопасности, охватывающий все сферы общественной жизни. Сегодня здесь, перед строем кайтселийтчиков, хорошо говорить именно о широкой, всеобъемлющей безопасности.

Безопасность Эстонии укрепляет сильное гражданское общество, в котором сознательная гражданская активность играет важную роль в продвижении безопасности и чувства защищенности. Безопасность начинается с каждого из нас. Так же как в нормальной обстановке мы несем ответственность за себя, своих близких и общину, так наша самостоятельная роль сохраняется в кризисной ситуации, будь то несчастье, стихийное бедствие или угроза безопасности.

Мы все должны знать, как предотвратить несчастье. Мы все должны знать, как вести себя, если несчастье все же произошло.

Через систему образования мы должны развивать готовность действовать самостоятельно, искать помощи и до ее прибытия брать ответственность на себя. Точно так же, как мы через нашу систему государственной обороны развиваем готовность защищать Эстонию от военной угрозы.

Не каждый из нас является членом Союза обороны или женской организации Kodukaitse, хотя именно в них можно получить лучшие навыки и необходимую уверенность в себе, чтобы справляться с любыми невзгодами.

Но каждый из нас является частью системы безопасности, которая начинается с поддержания безопасности своей семьи и обеспечением помощи, если что-то случилось.

Личную готовность и повседневную работу скорой помощи, полиции и спасателей должны поддерживать государственная система оповещения, резервы и готовность. А все это должно дополняться знанием того, как организовать эвакуацию из опасной зоны, как наши больницы могут помочь большому числу пострадавших, как наши ведомства, министерства, самоуправления участвуют в контролировании и ликвидации кризисной ситуации.

Несчастья являются следствием совпадения плохих обстоятельств. Преодоление последствий начинается с готовности, с постоянных учений и тренировок. Просто доброй воли недостаточно, чтобы хорошо справиться с возникшим кризисом.

В каждом кризисе есть свои заметные герои и те, кто просто выполняет свою работу. Нужны и те, и другие, но чем больше тех, кто в момент кризиса спокойно выполняет свою работу так, как их готовили к этому, тем быстрее в наших людях укрепится чувство безопасности – мы умеем постоять за себя в любой тревожной ситуации.

Чувство защищенности требует соучастия и сотрудничества

Кайтселийт и женская организация Kodukaitse играют важную роль в обеспечении чувства защищенности. Так же как добровольные пожарные и спасатели на море. Этих людей, к счастью, все больше. Но проблема в том, что очень часто в этих разных обеспечивающих безопасность действиях участвуют одни и те же люди. В случае большой беды может оказаться, что никому из них не удастся быть в нескольких местах одновременно.

Где решение? Надо найти способ привлечь больше сограждан. Знания и умения, которые предлагают обеспечивающие безопасность добровольные организации, являются частью личной безопасности и чувства защищенности, которое мы можем предложить своей семье. Это может стать важным мотивом, чтобы участвовать и учиться.

Чувство защищенности требует сотрудничества. Мы не можем оставлять важные вопросы без решений в коридорах разных министерств. Необходимо думать всем вместе, но, к сожалению, есть довольно много ресурсов, которые в ходе узко спланированной бюджетной стратегии остаются в тени.

Во многом это ресурсы, наличие которых необходимо, но о которых мы не желаем думать каждый день – запасы медикаментов, бинтов, костюмов химзащиты, дозиметров. Материалы, которые мы приобретаем в надежде на то, что они нам никогда не понадобятся.

И все же, это материалы, отсутствие которых при необходимости влечет за собой серьезный и невосполнимый ущерб. Мы надеемся, что наши Силы обороны никогда в жизни не будут стрелять по реальному противнику для защиты территории Эстонии, но мы приобретаем это вооружение.

То же самое можно сказать о другой связанной с безопасностью инфраструктуре и технике – конечно, мы надеемся, что все это никогда не понадобится. Но мы не можем себе позволить, чтобы у нас этого не было. Конечно, как у нас есть наши союзники по НАТО, вместе с которыми мы заполняем пробелы друг друга и специализируемся в разных сферах, так у нас есть и партнеры в сфере безопасности в более широком плане – у нас заключены соглашения о предупреждении экологических рисков с государствами Балтийского региона, существует клаузула солидарности Европейского Союза, позволяющая в случае необходимости поставлять оборудование и материалы для предотвращения различных рисков, вероятность реализации которых в нашем регионе почти невозможна, но все же не равна нулю.

Как во имя снижения военных рисков ежедневно работают на дипломатическом фронте наши эксперты в области обороны, безопасности и внешней политики, так дипломатия играет существенную роль и в укреплении безопасности в более широком смысле, добиваясь этого через международное сотрудничество, чтобы обеспечить нас и наших партнеров всем необходимым в экстренном случае.

Мы должны каждый день думать об этой самой широкой безопасности, где военная государственная оборона является лишь одним, хотя и крайне важным, аспектом безопасности.

Нестабильный сосед заставил нас самих и наших союзников принять быстрые решения и действовать, чтобы никто из нас не оказался в опасности. Но жизнь часто оказывается запутанной на более локальном уровне, в неожиданных моментах, на которые обращается меньше внимания. Обществу нужно постоянное подтверждение того, что мы справимся с кризисной ситуацией. Именно преодоление повседневных проблем дает такую уверенность.

Так возникает уверенность в собственных силах – знание того, что мы справимся и с более серьезными кризисами. Уверенность в себе и умение беречь себя и всех нас – это, в свою очередь, важная часть нашего военного сдерживания.

Различные угрозы открытого мира не имеют такого устрашающего эффекта, если мы знаем, что мы готовы и можем опереться друг на друга, чтобы выстоять. Открытая безопасность простирается от порога родного дома до штаб-квартиры НАТО, и все мы играем в этом свою роль. Мы защищены. Но мы должны каждый день беречь себя и нашу Эстонию.

Будем хранить Эстонию! Да здравствует Кайтселийт!