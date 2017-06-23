Врач: в группе риска - пьяные, купающиеся и отдыхающие у костров

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Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

В Эстонии началась череда праздников, во время которых не стоит забывать о мерах безопасности. Говорит главный врач Таллиннской службы скорой помощи Рауль Адлас.



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Вызвавшее резонанс намерение ввести акциз на сахаросодержащие напитки тем временем обрастает новыми подробностями. В раздел напитков попадут йогурты и молочная продукция, в которых содержится природный сахар. Правительство направило в Еврокомиссию ходатайство о получении исключения для них, но успеют ли в Европе ответить на этот вопрос до 1 января, вызывает большие сомнения у производителей, передает "Актуальная камера".

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