Врач: в группе риска - пьяные, купающиеся и отдыхающие у костров

Вызвавшее резонанс намерение ввести акциз на сахаросодержащие напитки тем временем обрастает новыми подробностями. В раздел напитков попадут йогурты и молочная продукция, в которых содержится природный сахар. Правительство направило в Еврокомиссию ходатайство о получении исключения для них, но успеют ли в Европе ответить на этот вопрос до 1 января, вызывает большие сомнения у производителей, передает "Актуальная камера".