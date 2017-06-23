Врач: в группе риска - пьяные, купающиеся и отдыхающие у костров ({{commentsTotal}})
В Эстонии началась череда праздников, во время которых не стоит забывать о мерах безопасности. Говорит главный врач Таллиннской службы скорой помощи Рауль Адлас.
В Эстонии началась череда праздников, во время которых не стоит забывать о мерах безопасности. Говорит главный врач Таллиннской службы скорой помощи Рауль Адлас.
Вызвавшее резонанс намерение ввести акциз на сахаросодержащие напитки тем временем обрастает новыми подробностями. В раздел напитков попадут йогурты и молочная продукция, в которых содержится природный сахар. Правительство направило в Еврокомиссию ходатайство о получении исключения для них, но успеют ли в Европе ответить на этот вопрос до 1 января, вызывает большие сомнения у производителей, передает "Актуальная камера".
В преддверии Дня победы прошла поминальная служба по погибшим эстонским военнослужащим, во время которой в церкви был зажжен поминальный огонь.
По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.