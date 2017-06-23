Глава Кайтселийта подчеркнул значение союзников

Выступая в пятницу в Раквере на праздничном параде в честь Дня победы под Вынну командир ополчения Кайтселийт генерал-майор Меэлис Кийли подчеркнул значение союзников для обеспечения безопасности Эстонии.

"Сегодня мы стоим здесь, поскольку это наше право, наше право — защищать свое государство, право быть свободными и счастливыми", - сказал Кийли.

По его словам, уже завтра сегодняшний парад канет в историю. "Однако этот парад несет наш почерк, в котором отсутствует ложная идеология и искаженные факты", - сказал Кийли.

Он напомнил, что 98 лет назад под Вынну также творили историю. "Наша собственная история, которая принесла нам свободу. Эта история дала нам возможность сохранить независимость и свободу", - сказал Кийли.

Кийли подчеркнул, что как и в Освободительную войну, Эстония сейчас не одна. "И в будущем союзники будут рядом с нами", - сказал Кийли.

Обращаясь к союзникам, Кийли подтвердил, что благодарит их и гордится каждым из них.

"Мы дали клятву отстаивать свою независимость, что бы ни случилось. Никогда больше не повторится ситуация, при которой бы эстонский солдат наблюдал, как чужая власть попирает границы", - сказал Кийли, поблагодарив добровольных защитников государства.