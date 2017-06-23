Госдума РФ хочет запретить россиянам ругаться матом дома

Комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях. Штраф за нецензурную брань можно получить и сейчас, но только если материться в общественных местах.

Думский комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань, передает Би-би-си.

Авторы документа предложили переписать статью о мелком хулиганстве в Кодексе об административных правонарушениях.

Раньше в этой статье говорилось только о нарушениях, совершенных в общественных местах - о брани, приставании, повреждении имущества. Теперь также наказание предусмотрено и для аналогичных действий, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов в жилых помещениях.

"Нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности", - объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке.

Под документом подписались депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Валентина Терешкова, а также Татьяна Москалькова, которая сейчас работает уполномоченным президента по правам человека, а раньше была депутатом.

Семейные и бытовые конфликты не будут считаться мелким хулиганством, рассказал Русской службе Би-би-си депутат Вяткин.

"Никто не будет наказывать людей за то, что они сделали или сказали у себя дома. Фраза "общественные места" в действующем законе не позволяет привлекать всех хулиганов. А если сосед выпил и пошел доставать других соседей по дому, звонить им в дверь? Сейчас он может сказать, что подъезд - это не общественное место, а по новому закону не сможет", - пояснил Вяткин.

Депутаты также предложили в два раза увеличить штрафы по этой статье.