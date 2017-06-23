Перевозивший молодых футболистов Даугавпилса автобус сгорел дотла

Автобус, перевозивший вчера молодых футболистов латвийского клуба BFC Daugavpils, которые возвращались с игры в рамках чемпионата, сгорел дотла прямо на дороге.

Благодаря оперативным действиям, никто в инциденте не пострадал, сообщил клуб на своей странице в Facebook. Позднее эту информацию подтвердил и латвийский спасательный департамент.

Точная причина возгорания выясняется. Команда Даугавпилса закончила прошлый сезон в высшей лиге на восьмом месте, после чего перешла в первую лигу.