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ФОТО: на праздник Яанова дня в Пюхаярве съехались тысячи гостей ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

В первый день праздника, посвященного Яанову дню, в Пюхаярве вышли на сцену Лийс Лемсалу, Traffic, Smilers, Отт Лепланд, Койт Тооме и Netsky. На пляжной сцене публику развлекали Reket, Tommy Cash, Whogaux & Карл-Кристьян и Майан, а также Алекс Маттсон из Финляндии.

Сегодня, 23 июня, праздник продолжится. Главная сцена вновь откроется в 17:30 выступлением ансамбля 2 Quick Start. Кроме того, из эстонских артистов на нее выйдут The Sun, Shanon, Карл-Эрик Таукар, Terminaator. Гвоздь сегодняшней программы - The Rasmus и Tungevaag & Raaban.

На пляжной сцене настроение будут поддерживать Beyond Beyond, Мерлин Уускюла, DJ Андрес Пуусепп, DJ Андрес Альясте и DJ Keven K.

Редактор: Екатерина Таклая

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