Исследование: в Эстонии правительству доверяют 55% жителей страны

В 18 странах ЕС правительству доверяет меньшинство жителей. В Латвии - всего 27%, в Литве - 35%. Еще меньше доверяют правительству жители Хорватии, Франции, Испании, Словении и Греции. С 2016 года доверие жителей к правительству в 23 странах ЕС, включая Эстонию и Литву, выросло, а в Испании и Латвии снизилось.

Судебной системе в целом доверяют 52% жителей ЕС, не доверяют - 44%. Уровень доверия колеблется от 86% в Дании до всего 16% в Словении. В 12 странах ЕС судебной системе доверяет большинство жителей, в их число входит и Эстония, где этот показатель составляет 60%.

Меньше всего судебной системе доверяют жители Словении и Болгарии, в Латвии ей не доверяют 56%, а доверяют только 34% опрошенных. В Литве судебной системе не доверяют 48% жителей. С 2015 года доверие к судебной системе больше всего выросло в Италии, в Латвии и Литве оно не изменилось, в Эстонии немного возросло.

СМИ доверяют лишь 34% граждан ЕС, а не доверяют - 61%. Большинство жителей верит СМИ лишь в Финляндии (61%) и Португалии (57%). В Эстонии СМИ не верят 52%, в Латвии - 53%, в Литве - 50% респондентов.

47% опрошенных доверяют ЕС, 46% не доверяют. С 2015 года доверие к ЕС возросло. В 18 странах-участницах ЕС доверяет большинство жителей, в первую тройку по этому показателю входят Мальта (66%), Литва и Нидерланды (64%). В Латвии этот показатель составляет 47%, в Эстонии - 54%.