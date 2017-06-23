ERR из Риги: в Латвии противостояния проекту Rail Baltic нет

В четверг сейм Латвии ратифицировал договор о проекте Rail Baltic в редко встречающемся единогласии. Латвийские политики говорят, им потребовалось несколько лет для основательного разъяснения необходимости этого проекта на всех общественных уровнях и в парламентских группах - таким образом, протестного движения, подобного тому, что выросло в Эстонии, в Латвии нет.

Комиссия по иностранным делам сейма накануне последнего чтения не получила ни одного дополнения по проекту, и парламент проголосовал за ратификацию договора между Латвией, Литвой и Эстонией о строительстве трассы Rail Baltic единогласно.

Латыши верят, что проект поможет сотрудничеству между странами Балтии, развитию экономики, сохранению окружающей среды, а также снизит заторы на автомагистралях и повысит уровень безопасности. В процессе строительства магистрали в латвии будут созданы 10 000 рабочих мест.

"Латвия находится между Эстонией и Литвой и объединяющая три страны роль у нас самая большая. мы об этом проекте вели разговоры в Латвии уже много лет. Были разногласия по деталям, однако руководители Rail Baltic смогли досконально разъяснить и обосновать связанные с проектом нюансы. Поэтому никакого значительного противостояния ему и не было", - пояснил для ERR председатель комиссии по иностранным делам Оярс Эрикс Калнинш.

В Латвии до сих пор против проекта были настроены в основном те, кто поддерживает развитие российского транзита, а также беспокоится за природу, так как частично она будет проходить по территории прибрежной природоохранной зоны. Однако эти недовольства не были значительными и определяющими. Латыши знают о существующем противостоянии проекту в Эстонии, но не очень понимают, в чем его причина.

Латвия мыслит шире и видит выгоду от Rail Baltic в том числе и в том, что Рига станет в перспективе еще более крупным международным транспортным центром.

В Латвии и так уже гордятся авиафирмой Air Baltic и Рижским аэропортом, а новое железнодорожное сообщение придаст масштаба и этим предприятиям, благодаря проекту Rail Baltic Рига приобретет и новый центральный железнодорожный вокзал.