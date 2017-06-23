Лавров: НАТО расширяется в страны Балтии не из-за российской угрозы

Ввод союзников по НАТО в страны Балтии и усиление сил альянса у границы с Россией - это продолжение захвата геополитического пространства, который был начат вслед за распадом советского блока, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, невозможно представить, что НАТО действует, исходя из возможности нападения на него со стороны России.

"Я все-таки высоко ценю качество мышления и военной подготовки в США, Германии, Великобритании и других странах Северо-Атлантического альянса, и не могу себе представить, чтобы они хоть в малейшей степени предполагали, что Россия нападет на НАТО", - сказал Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

Министр отметил, что сейчас идет усиление контингента и инфраструктуры в странах Балтии и Польше. На бывших советских базах, которые обновляются, а также на вновь создаваемых - имеет место размещение контингента стран-членов НАТО, в том числе ведущих западных стран. Происходит это у границ с Российской Федерацией.

"Все происходящее отражает линию, которая возника в конце 80-х - начале 90-х, которую я вам уже описывал: захватить геополитическое пространство, которое только что освободилось", - утверждает российский министр.