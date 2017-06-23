Лондонские футбольные клубы отдадут сбор от финальной игры пострадавшим в Гренфелл-тауэр

Футбольная ассоциация Англии сообщила в пятницу, что доход от суперфинала Чемпионата Англии будет пожертвован пострадавшим в пожаре высотки Гренфелл-тауэр, который случился в Лондоне 14 июня.

Суперфинал чемпионата (Community Shield) состоится 2 августа, когда на поле сойдутся лондонские клубы "Челси" и "Арсенал". Как утверждает агентство Рейтер, сбор предположительно составит 1,5 млн евро.

В пожаре в лондонской высотке на прошлой неделе погибли 79 человек. "Хоть это всего лишь футбольная игра, мы надеемся, что поможем людям", - сказал председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк.

Матч состоится на стадионе, который находится примерно лишь в миле от места пожара. "Футболисты скорбят по погибшим и вместе поддерживают свои общины", - добавил Кларк.