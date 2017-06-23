Власти России грозят закрыть популярный мессенджер Telegram

В пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.

Жаров отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, сообщает "Интерфакс".

Когда в начале мая Роскомнадзор направил подобную просьбу в Telegram, основатель сервиса Павел Дуров ответил: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

Сегодня, 23 июня, в сообщении Жарова в аккаунте Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение: "К сожалению, мы не услышали ответа по существу на вопросы, поставленные в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову".

"Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", - сообщил Жаров.

Дуров также заявил в пятницу, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежных компаний.

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp\Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud\Google Drive", - написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", - заявил он.

По его словам, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.

"На повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", - пояснил владелец мессенджера.

В мае Роскомнадзор уже запретил мессенджеры BlackBerry Messenger, LINE и Vchat.