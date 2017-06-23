Уезд Ида-Вирумаа отметил День победы парадом в Нарва-Йыэсуу

Центром празднования Дня победы в Ида-Вирумаа в этом году стал курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже с утра на площадке возле городского причала развернулась выставка вооружения Кайтселийт, бронетехника Вируского пехотного батальона, спасательная и полицейская спецтехника.

Также таможенная служба знакомила жителей с конфискованным оружием. Полевая кухня Алатагузеской дружины Кайтселийт угощала всех солдатским супом.

В 13:00 начался парад, в котором приняли участие Нарвское и Йыхвиское отделения Алатагузеской дружины Кайтселийта, взвод Вируского пехотного батальона, сотрудники Департамента полиции и погранохраны, спасатели, сотрудники тюремного ведомства, резервисты из Финляндии и детские отделения Кайтселийта. Парадом командовал руководитель Алатагузеской дружины майор Крондель, а принимала парад исполняющая обязанности старейшины Ида-Вирумаа Эве Эаст.

Прибывший из Раквере огонь Яновой ночи был торжественно передан руководителям всех местных самоуправлений уезда для зажжения праздничных костров сегодня ночью.

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