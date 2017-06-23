Яанов день будет теплым и пасмурным

В ночь на субботу, когда жители Эстонии по традиции собираются у больших костров, встречая Яанов день, по всей территории страны будет небольшая и переменная облачность, но без осадков.

Утром на островах облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер слабый, переменный. На островах и побережье повернет к юго-востоку и усилится до 4 - 7 м/сек. Температура воздуха опустится до +3 - +8 градусов. На востоке Эстонии на почве возможно около нуля. На островах и западном побережье - от 9 до 13 градусов.

Завтра днем небо затянут облака. Ожидаются и прояснения. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер будет южных направлений, на северо-востоке - восточный, юго-восточный от 3 до 9, на побережье - до 11 м/сек. Температура воздуха - от 14 до 19 градусов тепла.