Крупнейшая в Эстонии медицинская лаборатория Synlab переехала в новые помещения

Одна из крупнейших частных медицинских лабораторий, где в год делаются миллионы анализов, за последние пять лет удвоила количество заказов и стала нуждаться в более просторных помещениях. В сегодняшний выходной день она переехала с улицы Вяйке-Паала в центр здоровья на улице Веэренни в Таллинне.

Synlab осуществляет около 6 миллионов анализов в год, что означает около 20 000 в день. Более половины назначаемых семейными врачами анализов делаются именно в Synlab.

"Мы являемся классической медицинской лабораторией. То есть мы производим необходимые для системы здравоохранения лабораторные анализы, которые могут понадобиться для врачей разных направлений. От самого простого определения глюкозы в крови до сложных генетических тестов", - пояснил работу лаборатории руководитель ее клинического отделения Кайдо Беляев.

"В последние годы выросло количество анализов, необходимых для назначения дополнительно D-витамина. Количество анализов на заболевание половых органов за последние годы не изменилось", - рассказал директор по услугам Synlab Яанус Нестра.

По его словам, 40% оборота Synlab составляет экспорт. На паромах Tallink из Финляндии в Эстонию три раза в день доставляется материал для анализа - в год всего более миллиона проб. Анализы, которые заказывают финны, в принципе, те же, что заказывают и местные врачи.

Микробиологическая лаборатория переехала еще неделю назад. Сегодня перезжала клиническая часть лаборатории, анализаторы которой стоят как автомобиль класса люкс. Проверка иммунитета, диагностика инфекционных заболеваний, аллергии и простой гематологический анализ - все это можно заказать здесь. Лаборатория также работает в области микро- и молекулярной биологии. Основные клиенты - семейные врачи и большие больницы, как в Эстонии так и за рубежом. Также становится популярным направление частных клиентов.

За последние 5 лет лаборатория смогла увеличить более, чем в два раза количество заказов. В основном, это произошло за счет финских клиентов и именно поэтому лаборатория переехала в более просторный офис. Три свободных дня как у нас, так и в Финляндии позволят лаборатории не прерывать своей рабочей деятельности из-за переезда.

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