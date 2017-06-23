Еврокомиссия предлагает выделить на проект Rail Baltic треть запрошенного финансирования ({{commentsTotal}})
Еврокомиссия предлагает выделить на проект трансъевропейской железной дороги в странах Балтии треть запрошенного финансирования - вместо запрошенных 313,3 млн. евро намечается выделить 110,471 млн. евро.
Представительство Европейской комиссии в Литве указало BNS, что Литве предлагается выделить 98,37 млн. евро, Латвии - 6,951 млн. евро, а Эстонии - 5,15 млн. евро.
Еврокомиссия сообщила, что в пятницу предложила в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей инвестировать 2,7 млрд. евро в 152 транспортных проекта. Большая часть средств - 1,8 млрд. евро - пойдет на развитие железнодорожной сети Европы.
Предложенное решение о финансировании 6 июля должны утвердить государства ЕС - члены Комитета по координированию Европейского инструмента инфраструктурных сетей. Планируется, что официальное решение будет известно в конце июля.
Согласно подсчетам, общая стоимость проекта Rail Baltica в странах Балтии составит 5,8 млрд. евро.
Редактор: Екатерина Таклая
Источник: BNS