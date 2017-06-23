Актуальная камера 23.06.2017 (20:00)

Центром празднования Дня победы в Ида-Вирумаа в этом году стал курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже с утра на площадке возле городского причала развернулась выставка вооружения Кайтселийт, бронетехника Вируского пехотного батальона, спасательная и полицейская спецтехника.
Одна из крупнейших частных медицинских лабораторий, где в год делаются миллионы анализов, за последние пять лет удвоила количество заказов и стала нуждаться в более просторных помещениях. В сегодняшний выходной день она переехала с улицы Вяйке-Паала в центр здоровья на улице Веэренни в Таллинне.
По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.