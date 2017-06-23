Туск: предложение Терезы Мэй не отвечает ожиданиям

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в пятницу, что предложение британского премьера Терезы Мэй по гарантиям для проживающих в Великобритании граждан ЕС не отвечает ожиданиям Брюсселя.

"Мэй оповестила нас о своем предложении по правам граждан, которые являются для ЕС приоритетом. Мое первое впечатление таково, что предложение Великобритании не отвечает ожиданиям и может ухудшить ситуацию", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом.

По его мнению, на двухдневном саммите главы правительств стран ЕС посвятили слишком мало времени обсуждению темы брексита.

По данным Би-би-си, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг сказала, что любой гражданин ЕС, который прожил в Великобритании пять лет, получит новый иммиграционный статус с доступом к образованию, медицине и другим социальным льготам. Тем, кто будет прибывать в Британию после окончания пятилетнего расчетного срока резидентства, то есть до вступления в силу брексита в марте 2019 года, будет дана двухлетняя отсрочка для урегулирования своего иммигрантского статуса с возможностью позже получить статус жителя.

Срок, от которого будет отсчитываться пятилетний срок пребывания в Великобритании, еще не указан.