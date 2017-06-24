В Йыгевамаа пьяный подросток без прав устроил ДТП ({{commentsTotal}})
В ночь на субботу в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда пьяный подросток, не имеющий водительских прав, устроил ДТП. В результате аварии он сам и пострадал.
Об этом в субботу утром сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 00:50 на втором километре шоссе Адавере-Рутиквере.
Находившийся за рулем автомашины Opel Zafira в состоянии алкогольного опьянения 17-летний молодой человек из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением. Автомобиль выехал с проезжей части в канаву и перевернулся через крышу.
Пострадавшего водителя доставили в больницу.
Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 31 водителя автотранспортных средств в нетрезвом состоянии.
Редактор: Сергей Михайлов