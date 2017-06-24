Ректор Тартуского университета пожаловался на газету Eesti Päevaleht

Ректор Тартуского университета Волли Кальм пожаловался в Совет по прессе на республиканскую газету Eesti Päevaleht.

Поводом для подачи жалобы стала статья под заголовком "Трудовая инспекция - Тартускому университету: вы должны заниматься жалобами на сексуальное притеснение" (Tööinspektsioon Tartu ülikoolile: peate tegelema seksuaalse ahistamise kaebustega), вышедшая в газете 15 марта.

Волли Кальм недоволен тем, что в статье нет комментария вуза, но в то же время использована его предыдущая цитата, которая не имеет отношения к описываемому в статье.

Совет по прессе пока не занял позицию по данной жалобе.