Число мандатов в Йыхвиском волостном собрании останется неизменным ({{commentsTotal}})
По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Йыхвиского волостного собрания останется неизменным - 21 депутат.
Это предусматривает законопроект, который в июне утвердило местное волостное собрание.
Согласно утвержденному документу, для проведения выборов 2017 года на административной территории Йыхвиской волости будет один избирательный округ с 21 мандатом.
Ранее решили не увеличивать число депутатов законодательные органы Нарвы и Силламяэ. А вот в Кохтла-Ярве, как писал rus.err.ee, число народных избранников увеличится с нынешних 21 до 25.
Редактор: Сергей Михайлов