Число мандатов в Йыхвиском волостном собрании останется неизменным

По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Йыхвиского волостного собрания останется неизменным - 21 депутат.

Это предусматривает законопроект, который в июне утвердило местное волостное собрание.

Согласно утвержденному документу, для проведения выборов 2017 года на административной территории Йыхвиской волости будет один избирательный округ с 21 мандатом.

Ранее решили не увеличивать число депутатов законодательные органы Нарвы и Силламяэ. А вот в Кохтла-Ярве, как писал rus.err.ee, число народных избранников увеличится с нынешних 21 до 25.