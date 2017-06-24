LIVE: сборные России и Мексики ушли на перерыв при счете 1:1 ({{commentsTotal}})
В субботу, 24 июня, в поединке заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций встречаются сборные Мексики и России. В прямом эфире матч показывает телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно и на портале rus.err.ee. К перерыву счет 1:1.
Комментируют встречу, которая проходит на стадионе "Казань Арена", спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и футбольный эксперт Дмитрий Скиперский.
На 25-й минуте матча Александр Самедов вывел сборную России вперед.
Спустя пять минут мексиканцы сравняли счет - отличился Нестор Араухо.
NB! Просмотр матча и голов доступен только на территории Эстонии.
Стартовые составы сборных:
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.
Мексика: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, дос Сантос, Вела, Эрнандес, Лосано.
Параллельно с игрой в Казани в Санкт-Петербурге проходит матч между Новой Зеландией и Португалией. Там к перерыву счет 2:0 в пользу португальцев.
До субботних матчей
Шансы на выход из группы сохраняют и Мексика, и Португалия, и Россия. После двух туров мексиканцы и португальцы набрали по 4 очка, в активе россиян - три балла. Новая Зеландия, проигравшая две встречи, в плей-офф пробиться уже не сможет ни при каком раскладе.
Кубок конфедераций-2017
Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.
Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).
Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.
Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.
Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.
Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.
Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.
По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.
Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.
Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: