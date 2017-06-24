ВИДЕО ГОЛОВ: сборная России проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций

В субботу, 24 июня, в поединке заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России проиграла в Казани национальной команде Мексике - 1:2. В параллельном матче португальцы разгромили Новую Зеландию - 4:0. В итоге в полуфинал из группы А вышли Португалия и Мексика.

На 25-й минуте матча Александр Самедов вывел сборную России вперед. Но уже спустя пять минут мексиканцы сравняли счет - отличился Нестор Араухо. А на 52-й минуте Ирвин Лосано забил второй гол в ворота Игоря Акинфеева, воспользовавшись ошибкой голкипера на выходе. На 60-й минуте Акинфеев вновь вытащил мяч из сетки, но после просмотра видеоповтора этот мяч сборной Мексики не был засчитан, поскольку мексиканский футболист оказался в положении "вне игры".

На 68-й минуте за удар соперника локтем с поля был удален вингер российской команды Юрий Жирков. Спустя четыре минуты россияне провели опасную атаку, но оказавшийся перед воротами Игорь Смольников не попал в створ.

Игру в прямом эфире показывали ETV+ и rus.err.ee. Комментировали встречу, которая прошла на стадионе "Казань Арена", спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и футбольный эксперт Дмитрий Скиперский.

Параллельно с игрой в Казани в Санкт-Петербурге прошел матч между Новой Зеландией и Португалией. Он завершился уверенной победой португальцев - 4:0.

Смотрите видео голов:

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Португалия и Мексика набрали по 7 очков. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей португальцы финишировали на первом месте в группе. Мексиканцы вышли в полуфинал со второй строчки.

Россияне на домашнем турнире с тремя очками заняли третье место в группе. Новая Зеландия не набрала ни одного очка.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: