Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро

Обновлено: 23.06

Одна из крупнейших частных медицинских лабораторий, где в год делаются миллионы анализов, за последние пять лет удвоила количество заказов и стала нуждаться в более просторных помещениях. В сегодняшний выходной день она переехала с улицы Вяйке-Паала в центр здоровья на улице Веэренни в Таллинне.