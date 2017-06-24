"Инфонет" отправится на Мальту без Офосу Аппиа

Таллиннский футбольный клуб "Инфонет" в гостевом поединке стартового раунда Лиги чемпионов УЕФА против мальтийского "Хибернианса" будет вынужден обойтись без своего центрального защитника Офосу Аппиа.

Об этом в субботу, 24 июня, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал технический директор "Инфонета" Дмитрий Скиперский.

"Офосу получил травму в игре чемпионата Эстонии против нарвского "Транса". Мы надеялись, что он сумеет восстановиться к матчу на Мальте, но, к сожалению, этого не произошло. Аппиа с нами не полетит и останется в Таллинне", - сказал Скиперский.

По его словам, под вопросом также поездка на Мальту и полузащитника Сергея Тумасяна. Окончательное решение по нему будет принято сегодня вечером, когда "Инфонет" проведет тренировку.

"В четверг Тумасян сыграл тайм в матче на Кубок Эстонии против нашего дубля. В этой игре он получил болезненный удар по ноге, которая у него была травмирована. В результате вчерашнюю тренировку он пропустил", - добавил Дмитрий Скиперский.

На Мальту "Инфонет" вылетит в воскресенье. В состав делегации войдут 28 человек.

Матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов "Хибернианс" - "Инфонет" пройдет во вторник, 27 июня. Ответная встреча состоится в Таллинне 4 июля.