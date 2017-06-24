Дочь Трампа вызвали в суд по делу о краже туфель

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп должна дать показания в связи с обвинениями в том, что ее компания IT Collection LLC скопировала дизайн туфель другого бренда. Соответствующее постановление вынес суд в Нью-Йорке.

Судья Кэтрин Форест отклонила доводы защиты о том, что Иванка Трамп слишком занята, чтобы ответить на вопросы по данному делу из-за работы "высокопоставленным правительственным чиновником" в Белом доме, передает в субботу Би-би-си.

И все же судья учла занятость Иванки и согласилась на то, чтобы она дала показания в Вашингтоне, где сейчас проживает, и ограничила время допроса двумя часами. В соответствии с постановлением суда, Иванка должна дать показания до конца октября текущего года.

"Публичные заявления Иванки Трамп об активном и всеобъемлющем участии в управлении брендом приводят к разумному выводу о том, что обувь не может быть выпущена без ее одобрения. В такой ситуации уместно, чтобы Иванка Трамп дала показания", - говорится в постановлении суда.

Иск к Иванке Трамп, ее компании IT Collection LLC, а также производителю обуви Marc Fisher Holdings подала итальянская компания Aquazzura. В компании посчитали, что Иванка скопировала дизайн их босоножек Wild Thing стоимостью почти 800 долларов. Признаки плагиата в Aquazzura увидели в модели Hettie за 150 долларов, которая была выпущена под собственной маркой Иванки Трамп.