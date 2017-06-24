Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле

Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле.

Робер скончалась в военном госпитале в пригороде Парижа, куда ее доставили после операции, проведенной в Багдаде, сообщила телерадиокомпания France Televisions, где работала журналистка, передает в субботу Би-би-си.

Взрыв, в результате которого погибли также коллега Робер Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад, прогремел в Мосуле 19 июня. Еще один французский журналист - Самюэль Форэ - получил ранения.

Робер неоднократно освещала военные конфликты на Ближнем Востоке, преимущественно в Ираке.

Согласно данным организации "Репортеры без границ", с начала 2014 года в Ираке погибли 28 журналистов.