В массовой драке между мигрантами и футбольными фанатами в Германии пострадали 15 полицейских

Массовая драка между футбольными фанатами и мигрантами произошла в Магдебурге (Германия).Это случилось в центре города в ночь на субботу, 24 июня.

В результате пострадали 15 полицейских, один из них госпитализирован, передает Lenta.ru.

По подсчетам правоохранительных органов, всего в столкновениях приняли участие около 150 человек. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной для начала беспорядков, устанавливается.

Для того чтобы усмирить дерущихся, было задействовано больше 100 полицейских, на это у них ушло несколько часов. В отношении некоторых нарушителей были возбуждены уголовные дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов и причинении ущерба.